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Нефть дорожает

 

Цены на нефть эталонных марок слабо повышаются в ходе азиатских торгов во вторник на данных о сокращении мировых товарных запасов нефти.

По оценкам министерского комитета ОПЕК и не-ОПЕК, коммерческие запасы нефти в странах, входящих в Организацию экономического сотрудничества и развития, несколько снизились и теперь превышают средний уровень за пять лет на 159 млн баррелей, сообщает Nasdaq.

Цена на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures к утру 24 октября повысилась на 10 центов (0,18%) - до $57,47 за баррель.

Декабрьский контракт на нефть WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялся на 9 центов (0,17%) - до $51,99 за баррель.

По итогам сессии в понедельник котировка фьючерса на Brent опустилась на 38 центов (0,7%) - до $57,37 за баррель, на WTI - выросла на 6 центов (0,1%) - до $51,90 за баррель.

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