Подписаться на уведомления
 

В Шамкире перевернулся автомобиль с полицейскими

 

В поселке Кюр Шамкирского района произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Легковой автомобиль марки "ВАЗ-21021" потерял управление и перевернулся. 

В результате на месте происшествия погиб один человек и четверо получили тяжелые ранения. Пострадавшие - Фарман Кянан оглу Мирзаев, Орхан Интигам оглу Гасымов, Тельман Юсибов и Рауф Гулиев были доставлены в больницу.

По информации, водителем и пассажирами автомобиля были полицейские и лица, оказывавшие полиции общественную поддержку.

По факту ведется расследование.

980 просмотров


Старости
Азербайджанская армия применила артиллерию в Карабахе?
Азербайджанская армия применила артиллерию в Карабахе? Заявление Минобороны Азербайджана
Наша погода
Сегодня 18° / 14°
25 Окт 20° / 14°
26 Окт 20° / 12°
27 Окт 16° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   1.9997 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Часть Баку оставят без воды
Спецоперация в Тбилиси: задержан криминальный авторитет из Гянджи
Намик Алиев уволен из Федерации борьбы
Круизный лайнер на Каспии уподобят пятизвездочному отелю
Телеведущего CNN включат в «черный список» Азербайджана
Имя Си Цзиньпина внесли в устав Компартии Китая
Шойгу: «ИГИЛ контролирует только 5% территории Сирии»
Из-за побега заключенных задержаны начальник караула и его заместители фото
США перебросят в Японию новейшие истребители
Ходорковский позвал всех россиян на выборы
В Шамкире перевернулся автомобиль с полицейскими
Спикер парламента Молдавии назначил себя президентом вместо Додона
На складе ИГИЛ нашли новейшее оружие НАТО
Нефть дорожает
Евро подешевел
Картину Ван Гога выставят на продажу за $50 миллионов
Российских дипломатов не впустили в здание генконсульства
Британская телезвезда провалилась на сцене Видео
Сергей Собянин снова идет в мэры
Германия поставит Израилю три подлодки
ИГИЛ перемещается в Африку
Ноу-хау Гаджибалы: «Сносим комнату, оставляем квартиру, заходи домой через крышу» наш спецреп
Сексуальные домогательства уже и в Европарламенте
После Испании разваливают и Италию Нормунд Гростиньш комментирует для haqqin.az
Экономика давно стала бы наукой, если бы не людская глупость о наболевшем
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться