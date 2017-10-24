Ходорковский позвал всех россиян на выборы

За пять месяцев до президентских выборов экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский позвал всех принять участие в этом "политическом действе" и воспользоваться тем, что, по его мнению, "власть становится более уязвимой, а общество политизируется".

Предстоящее голосование выборами не является, считает Ходорковский, но и бойкотировать его не стоит, добавил экс-бизнесмен и экс-руководитель созданного им общественно-политического движения "Открытая Россия".

Ходорковский зовет людей принять участие в протестном голосовании и наблюдении за ходом выборов.

"Протестное - значит, против Путина, за любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия - против всех, испортив бюллетень", - добавил Ходорковский.

"Выборы - там, где результат зависит от реального мнения избирателей. А не там, где "всенародное одобрение" обеспечивается силой административного ресурса", - заявил давний критик власти Ходорковский, 10 лет просидевший в российской колонии по делу о мошенничестве и неуплате налогов и последние четыре года проживающий за пределами РФ.