Подписаться на уведомления
 

Ходорковский позвал всех россиян на выборы

 

За пять месяцев до президентских выборов экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский позвал всех принять участие в этом "политическом действе" и воспользоваться тем, что, по его мнению, "власть становится более уязвимой, а общество политизируется".

Предстоящее голосование выборами не является, считает Ходорковский, но и бойкотировать его не стоит, добавил экс-бизнесмен и экс-руководитель созданного им общественно-политического движения "Открытая Россия".

Ходорковский зовет людей принять участие в протестном голосовании и наблюдении за ходом выборов.

"Протестное - значит, против Путина, за любого приемлемого кандидата, а в случае его отсутствия - против всех, испортив бюллетень", - добавил Ходорковский.

"Выборы - там, где результат зависит от реального мнения избирателей. А не там, где "всенародное одобрение" обеспечивается силой административного ресурса", - заявил давний критик власти Ходорковский, 10 лет просидевший в российской колонии по делу о мошенничестве и неуплате налогов и последние четыре года проживающий за пределами РФ.

663 просмотров


Старости
Азербайджанская армия применила артиллерию в Карабахе?
Азербайджанская армия применила артиллерию в Карабахе? Заявление Минобороны Азербайджана
Наша погода
Сегодня 18° / 14°
25 Окт 20° / 14°
26 Окт 20° / 12°
27 Окт 16° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   1.9997 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Часть Баку оставят без воды
Спецоперация в Тбилиси: задержан криминальный авторитет из Гянджи
Намик Алиев уволен из Федерации борьбы
Круизный лайнер на Каспии уподобят пятизвездочному отелю
Телеведущего CNN включат в «черный список» Азербайджана
Имя Си Цзиньпина внесли в устав Компартии Китая
Шойгу: «ИГИЛ контролирует только 5% территории Сирии»
Из-за побега заключенных задержаны начальник караула и его заместители фото
США перебросят в Японию новейшие истребители
Ходорковский позвал всех россиян на выборы
В Шамкире перевернулся автомобиль с полицейскими
Спикер парламента Молдавии назначил себя президентом вместо Додона
На складе ИГИЛ нашли новейшее оружие НАТО
Нефть дорожает
Евро подешевел
Картину Ван Гога выставят на продажу за $50 миллионов
Российских дипломатов не впустили в здание генконсульства
Британская телезвезда провалилась на сцене Видео
Сергей Собянин снова идет в мэры
Германия поставит Израилю три подлодки
ИГИЛ перемещается в Африку
Ноу-хау Гаджибалы: «Сносим комнату, оставляем квартиру, заходи домой через крышу» наш спецреп
Сексуальные домогательства уже и в Европарламенте
После Испании разваливают и Италию Нормунд Гростиньш комментирует для haqqin.az
Экономика давно стала бы наукой, если бы не людская глупость о наболевшем
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться