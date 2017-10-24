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США перебросят в Японию новейшие истребители

 

Двенадцать новейших многоцелевых боевых самолетов ВВС США F-35А будут размещены на американской авиабазе Кадэна на южном японском острове Окинава. Как передало во вторник информационное агентство Kyodo, об этом официально объявило Тихоокеанское командование ВС Соединенных Штатов.

Самолеты и обслуживающий их персонал в составе примерно 300 человек будут в начале ноября переброшены на Кадэну с места их базирования в штате Юта. Они будут находиться на Окинаве по меньшей мере шесть месяцев в рамках системы ротации.

В настоящее время на авиабазе американской морской пехоты Ивакуни на японском острове Хонсю уже размещены 16 F-35B, способных производить вертикальные взлет и посадку.

F-35 спроектированы с использованием технологии "Стелс" и способны нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте создания этого вида самолетов принимали участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Япония также планирует оснастить свои ВВС самолетами F-35.

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