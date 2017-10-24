Стали известны имена трех сотрудников Пенитенциарной службы, задержанных в Баку по делу о побеге заключенных.

Как стало известно Report, это - начальник караула Джейхун Самедов, заместитель начальника караула Фуад Гаджиев и второй заместитель начальника караула Турал Поладханов. Они были задержаны сразу после происшествия и привлечены к следствию.

Все трое содержатся в Наримановском районном управлении полиции.

Несколько сотрудников Пенитенциарной службы, находившиеся в поезде во время происшествия, сейчас допрашиваются.

Ожидается, что сегодня ко всем ним будет применена мера пресечения в виде ареста.