Шойгу: «ИГИЛ контролирует только 5% территории Сирии»

В Сирии под контролем боевиков террористической организации "Исламское государство" осталось не более 5% территории, сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Сегодня ИГИЛ контролирует менее 5%. До начала операции Воздушно-космических сил (ВКС) России ИГИЛ контролировала более 70% территории Сирии", - сказал Шойгу во вторник, выступая на четвертом совещании министров обороны стран - членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров ("СМОА плюс").

Он также сообщил, что за два года в результате действий российских ВКС ликвидированы 948 тренировочных лагерей, 666 заводов и мастерских по производству боеприпасов, полторы тысячи единиц военной техники террористов.

"Освобождено 998 городов и населенных пунктов. Освобожденная площадь составляет 503 тыс. 223 квадратных километра. Ликвидирована большая часть боевиков. Начат процесс восстановления мирной жизни в стране. С 2015 года в дома вернулись 1 млн 126 тыс. человек. Только в 2017 году - 660 тыс.", - указал Шойгу.