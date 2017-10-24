Имя Си Цзиньпина внесли в устав Компартии Китая

Коммунистическая партия Китая одобрила поправку к своему уставу, предполагающую упоминание в документе имени действующего лидера страны Си Цзиньпина и его политической идеологии, передает Reuters.

В частности, в документе, согласно поправке, будет упоминаться имя Си Цзиньпина и «теория Си Цзиньпина о социализме с китайскими характеристиками в новой эре».

Отмечается, что ни один из ранее действовавших китайских лидеров после Мао Цзэдуна «не имел одноименной идеологии, упомянутой в тексте документа». Так, имя бывшего китайского лидера Дэн Сяопина было занесено в текст устава лишь после его смерти - в 1997 году .

Ранее Си Цзиньпином было провозглашено, что Коммунистическая партия Китая (КПК) создаст «великую современную социалистическую страну» к середине XXI века.