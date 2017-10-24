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Круизный лайнер на Каспии уподобят пятизвездочному отелю

Автор: Отдел информации 

Строительство первого российского круизного лайнера, который будет курсировать по Каспию, идет по плану, и судно спустят на воду уже в 2018 году.

«Судно запланировано спустить на воду уже в 2018 году, именно тогда начнется его внутренняя отделка. А в свой первый круиз лайнер отправится в 2019 году. Стоимость проекта составит около 2,5 млрд рублей», - сообщил губернатор Астраханской области Александр Жилкин, передает BNews.kz

Поместительность четырехпалубного лайнера - свыше 300 человек. Его намерены сделать похожим на пятизвездочный отель. На его борту предусмотрено обустройство ресторанов, тренажерных залов, SPA-салонов и саун. По предварительным данным, судно будет курсировать между портами Атырау, Туркменбаши (Туркменистан), Энзели (Иран), Баку (Азербайджан), Махачкалы и Астрахани.

«За ходом проекта внимательно следят прикаспийские государства, которые также изъявили желание заказать для себя подобные же лайнеры», - отметил Жилкин.

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