Намик Алиев уволен из Федерации борьбы

В руководстве Федерации борьбы Азербайджана произошло неожиданное изменение. Президент Федерации Фазиль Мамедов снял с должности первого вице-президента Намика Алиева.
Исполнять обязанности первого вице-президента доверено Сахибу Алекперову.
В руководстве Федерации борьбы Азербайджана произошло неожиданное изменение. Президент Федерации Фазиль Мамедов снял с должности первого вице-президента Намика Алиева.
Исполнять обязанности первого вице-президента доверено Сахибу Алекперову.
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