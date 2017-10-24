Спецоперация в Тбилиси: задержан криминальный авторитет из Гянджи

В ходе спецоперации на окраине Тбилиси сотрудники местного МВД задержали представителя гянджинского криминалитета "Малыша крытного" и с ним жителя Грузии по подозрению в вымогательстве, говорится в сообщении на сайте названного ведомства.

Слух о спецоперации на улице Цулукидзе распространился в понедельник вечером, однако тогда республиканское МВД отказалось сообщить ее детали. Было известно лишь то, что в спецоперации участвовали сотрудники Департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии.

"Следствие установило, что обвиняемые вымогали 2 тысячи долларов у Б.М., 1986 года рождения, угрожая ему убийством. Правоохранители задержали обвиняемых до того, как потерпевший передал им требуемую сумму", — сказано в сообщении.

Также МВД распространило оперативную видеосъемку, на которой запечатлено как злоумышленник из Азербайджана представляется потерпевшему "Малышом крытным" из Гянджи, "сыном большой воровской семьи", и говорит, что в Грузию направили его тамошние "воры".