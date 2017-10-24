Иранского ученого хотят казнить за шпионаж

Тегеранский суд приговорил к смертной казни специалиста в области медицины катастроф Ахмадрезу Джатали – сотрудника Каролинского института в Швеции и Института Восточного Пьемонта в Италии. О приговоре сообщили супруга ученого и итальянские дипломатические источники, передает Newsru.co.il.

Сферой научных интересов Джатали было повышение степени готовности медицинских учреждений к террору, биологическим, химическим и радиоактивным угрозам. Он был арестован в апреле 2016 года во время поездки на родину – в Иран.

21 октября судья Революционного трибунала признал ученого виновным в сотрудничестве с вражескими спецслужбами и приговорил к высшей мере наказания. У Джатали имеется 20 дней для обжалования приговора.

Незадолго до вынесения вердикта близкий к ученому источник распространил письмо, по его словам, переданное ему из тюрьмы. В письме Джатали сообщает, что причиной ареста стал его отказ шпионить в пользу Ирана.