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Гражданин Армении расстрелял водителей маршруток в Подмосковье

 

Правоохранительные органы считают, что убийство на 43-м километре трассы "Дон" представителя компании ООО "Ранд-Транс" совершил 25-летний выходец из Армении, сообщает издание "Московский комсомолец".

Напомним, перестрелка между двумя перевозчиками произошла в апреле 2017 года на почве давнего конфликта. Работники автозаправки, недалеко от которой разгорелся настоящий бой, сообщили полицейским о перестрелке.

Согласно сообщению, некие люди начали стрельбу из трех легковых машин по водителям маршрутных микроавтобусов. После того как у злоумышленников закончились патроны, они скрылись на автомобилях - "Лада", "Шкода Октавия" и микроавтобус "Мерседес" - в неизвестном направлении.

Результатом перестрелки стала смерть 34-летнего чеченца Мухамеда Умалатова. Еще трое мужчин с огнестрельными ранами различной степени тяжести были госпитализированы в Домодедовскую больницу. Все они работали в ООО "Ранд-Транс".

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