Опальный чеченский министр готовит концерт азербайджанских танцев

В Москве в Концертном зале имени П.И. Чайковского на днях выступит Государственный ансамбль танца Азербайджана, который уже второй год возглавляет чеченец Дикалу Музакаев, сообщают российские СМИ.

С 1996 по 2001 год Музакаев был художественным руководителем ансамбля народного танца "Ингушетия". Позже он возглавлял Государственный академический ансамбль национального танца "Вайнах", а после прихода к власти в Чечне Рамзана Кадырова ( 2007 год) был назначен министром культуры Чеченской Республики, покинув этот пост 26 декабря 2013 года.

Как сообщалось в СМИ, глава Чечни Р.Кадыров заявил, что освободил Музакаева от занимаемой должности по причине "низкого нравственного уровня работников" этого ведомства.

Сам Музакаев прошлые события комментирует следующим образом:

"В конце 2013 года я ушел с должности министра культуры. В Азербайджане об этом узнали и вновь предложили приехать. Я не сразу принял это предложение. Полтора года изучал азербайджанские танцы, просматривая всю имеющуюся информацию. Я слушал национальную музыку, мне нужно было вникнуть в нее, чтобы прочувствовать. 15 октября 2015 года я приехал в Баку …"

Концерт в Москве станет итоговым для него в качестве руководителя азербайджанского ансамбля.