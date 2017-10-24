Подписаться на уведомления
 

Опальный чеченский министр готовит концерт азербайджанских танцев

Автор: Отдел информации 

В Москве в Концертном зале имени П.И. Чайковского на днях выступит Государственный ансамбль танца Азербайджана, который уже второй год возглавляет чеченец Дикалу Музакаев, сообщают российские СМИ.

С 1996 по 2001 год Музакаев  был художественным руководителем ансамбля народного танца "Ингушетия". Позже он возглавлял Государственный академический ансамбль национального танца "Вайнах", а после прихода к власти в Чечне Рамзана Кадырова ( 2007 год) был назначен министром культуры Чеченской Республики, покинув этот пост 26 декабря 2013 года.

Как сообщалось в СМИ, глава Чечни Р.Кадыров заявил, что освободил Музакаева от занимаемой должности по причине "низкого нравственного уровня работников" этого ведомства.

Сам Музакаев прошлые события комментирует следующим образом:

"В конце 2013 года я ушел с должности министра культуры. В Азербайджане об этом узнали и вновь предложили приехать. Я не сразу принял это предложение. Полтора года изучал азербайджанские танцы, просматривая всю имеющуюся информацию. Я слушал национальную музыку, мне нужно было вникнуть в нее, чтобы прочувствовать. 15 октября 2015 года я приехал в Баку …"

Концерт в Москве станет итоговым для него в качестве руководителя азербайджанского ансамбля.

2843 просмотров


Старости
Вице-адмирала Султанова топят в бою без правил
Вице-адмирала Султанова топят в бою без правил приемная haqqin.az
Наша погода
Сегодня 17° / 14°
25 Окт 19° / 14°
26 Окт 20° / 12°
27 Окт 15° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   1.9997 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Собчак назвала Крым украинским
Мехрибан Алиева подарила квартиру певице Кенюль Хасиевой
Азербайджан резко увеличил импорт продовольствия
Причина побега заключенных в Баку: коррупция в Пенитенциарной службе
Землетрясение в Бодруме
Роухани ускоряет проект с Азербайджаном эксклюзивный комментарий посольства Ирана в Баку
Сосо Цинцадзе: «Армения присоединится к Баку - Тбилиси - Карс»
В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады - 2018
Беспорядки в Иерусалиме фото
Пхеньян обзавелся биологическим оружием
Суд арестовал напавшего на Фельгенгауэр
Южный Азербайджан утонул в беспорядках: толпа сжигает обновлено; Новые фото; видео
Трамп провел переговоры с премьером Сингапура
Генпрокурор Украины: Саакашвили готовит переворот
Российский ученый сбежал от кредиторов в ИГИЛ
Опальный чеченский министр готовит концерт азербайджанских танцев
Шойгу договорился о военном сотрудничестве с Дутерте
Доллар немного подорожал
Гражданин Армении расстрелял водителей маршруток в Подмосковье
Иранского ученого хотят казнить за шпионаж
В бесхозной «Газели» нашли тело азербайджанца
Синоптики прогнозируют назавтра 22 градуса тепла
Заключенные бежали через окно вагона Новые подробности
Агаларов выдвинул ультиматум?
ЕС не подпишет соглашение с Арменией Трудности перевода
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться