Российский ученый сбежал от кредиторов в ИГИЛ

Кандидат технических наук из Краснодара Денис Хисамов примкнул к боевикам ИГ в Сирии из-за давления, оказанного на него сотрудниками коллекторов. Об этом во вторник, 24 октября, сообщает газета «Коммерсантъ».

Как стало известно изданию, ученый не смог расплатиться за купленный в кредит BMW Х5. Подержанный внедорожник стоил 1,3 миллиона рублей, но Хисамов не выплатил даже процентов за первый месяц. Банк привлек коллекторов, которые стали преследовать мужчину. В конце 2014 года он продал машину через рекламный сайт, а на вырученные деньги купил фальшивый таджикский паспорт и билет до Стамбула.

«Денис, несмотря на все его заслуги в научном мире и успешную карьеру, еще совсем молодой человек. Я думаю, что его психика просто не выдержала давления со стороны кредиторов», — рассказал газете его отец Франгиз Хисамов.

По данным МВД Таджикистана, 34-летний уроженец Краснодара Денис Хисамов в мае 2015 года вылетел в Турцию по поддельному паспорту. Вступив в «Исламское государство» (ИГ), он «принял активное участие в боевых действиях в Ираке и Сирии». Весной 2017 года Хисамов решил вернуться в Россию для «продолжения террористической деятельности», но был задержан турецкими пограничниками, которые выслали его в Таджикистан.

Как выяснило издание, у Хисамова была успешная карьера ученого. Он возглавлял службу защиты гостайны Центра военно-технических проблем биологической защиты НИИ микробиологии Минобороны в Москве. Затем перешел в восьмое управление Генерального штаба. Уволившись из армии в 2009 году, Хисамов исполнял должность доцента кафедры комплексной защиты информации Кубанского института информзащиты, который учредил его отец — военный ученый Франгиз Хисамов. Через три года он перебрался в Москву для подготовки к защите докторской диссертации. Отъезд Хисамова в Сирию шокировал все его окружение.

Власти Таджикистана намерены выдать Хисамова России.