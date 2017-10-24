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Генпрокурор Украины: Саакашвили готовит переворот

 

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что соратники экс-президента Грузии и бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, устроившие митинг у здания парламента в Киеве, планируют осуществить силовой госпереворот, но что власти им сделать это не позволят. Также он утверждает, что протестная акция финансируется из-за границы, сообщает РИА Новости.

"Право на мирный протест не означает подготовку силового переворота, который затеяла небольшая группа людей, приблизительно 150 - 200 человек, которые… требуют от государства делать только то, что они при поддержке финансов из-за границы... в свое время я это докажу — они финансируются из-за границы, — силовыми методами с помощью приобретения автоматического оружия… хотят навязать украинскому государству. Ответственно заявляю: это у них не выйдет, они не пройдут", — заявил Луценко, выступая во вторник на заседании Совета регионов в Киеве.

По его словам, "в этом запланированном перевороте принимают участие "гастролеры без гражданства", а Саакашвили, в то время, когда он возглавлял Одесскую область, заставил своих подчиненных оформить разрешения на постоянное проживание в стране 20 гражданам Грузии "как ценным деятелям культуры".

"Теперь эти деятели… именно они с оружием охраняют Саакашвили, находятся в лагере и планируют этот силовой переворот... это не пройдет!" — заявил Луценко.

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