Трамп провел переговоры с премьером Сингапура

Премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун побывал в Вашингтоне, где обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию в азиатско-тихоокеанском регионе и отношения США с Китаем.

На пресс-конференции по итогам встречи Лун выразил надежду на то, что между Пекином и Вашингтоном в конце концов сложится позитивное взаимодействие в интересах мира и стабильности.

«Я надеюсь, что США смогут поддерживать стабильные и конструктивные отношения с Китаем. Хорошие американо-китайские отношения позитивны для региона и всего мира, они позволят странам Азиатско-Тихоокеанского региона, в том числе самой Америке и Китаю, наслаждаться миром, стабильностью и процветанием», — сказал он.