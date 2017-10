Курдский телеканал Rudaw распространил новые кадры беспорядков, которые охватили город Урмию в провинции Западный Азербайджан.

На фото и видеокадрах видно, как протестующие подожгли школу для девочек и еще несколько зданий в городе. Для того чтобы усмирить протесты, в городе были задействованы дополнительные силы полиции и войска, которые разгоняют протестующих.

Further images of today's protests in Urmiye, East Kurdistan pic.twitter.com/qjZu0e12t1 — Rising Sun (@RojhelatRising) 23 октября 2017 г.

People have started to attack the school in search for answers. pic.twitter.com/lOmHaJxXtc — Rising Sun (@RojhelatRising) 23 октября 2017 г.

An #Iran-ian government worker in a school has supposedly raped a Kurdish school girl pic.twitter.com/zcS4dzAisf — Rising Sun (@RojhelatRising) 23 октября 2017 г.

* * * 13:56

В населенном преимущественно азербайджанцами городе Урмия в провинции Западный Азербайджан начались беспорядки. Возмущенные жители города стихийно собрались у здания школы для девочек и подожгли его, сообщает телеканал Rudaw.

Причиной беспорядков стали распространившиеся слухи о том, что чиновник из министерства образования якобы изнасиловал 12-летнюю курдскую девочку - учащуюся этой школы.

Эти слухи начали активно распространяться в социальных сетях, и спустя несколько часов школу окружила возмущенная толпа, которая пыталась поджечь здание.

Заместитель министра политических дел Западного Азербайджана попытался успокоить протестующих, признав тот факт, что чиновник преступил закон, и пообещав, что это дело будет расследовано.