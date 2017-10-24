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Пхеньян обзавелся биологическим оружием

 

КНДР, вероятно, обладает биологическим оружием, но оценка этого боевого потенциала Пхеньяна не представляется возможной, сообщает ТАСС со ссылкой на Fox News.

К такому выводу пришли авторы доклада North Korea's Biological Weapon Program ("Северокорейская программа разработки биологического оружия") Белферовского центра по науке и международным отношениям при Гарвардском университете.

"Хотя нехватка свежей и вызывающей доверие общедоступной информации не позволяет провести всестороннюю оценку нынешних указанных возможностей этой страны, угроза, представляемая программой Северной Кореи по созданию биологического оружия, должна рассматриваться как реальная, а международное сообщество должно ее учитывать", - подчеркивают авторы доклада.

В этом исследовании, как отмечает телекомпания, содержится анализ некоторых документов, позволяющих предположить наличие у КНДР "некоторых типов биологических средств". Исходя из этого, эксперты Белферовского центра анализируют возможные стадии развития предполагаемых усилий Пхеньяна по созданию биооружия.

"Целями международного сообщества должны стать как сбор дополнительной информации о возможностях создания КНДР биологического оружия, так и ослабление угрозы, представляемой Северной Кореей", - говорится в докладе.

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