В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады - 2018

Церемония зажжения огня зимней Олимпиады - 2018, которая пройдет в корейском Пхенчхане, состоялась во вторник в Древней Олимпии (Греция), сообщает Интерфакс.

Церемония, согласно традиции, состоялась в древнем храме, а огонь был зажжен от солнечных лучей. Первым в чреде факелоносцев стал греческий лыжник и биатлонист Апостолос Ангелис.

На протяжении недели факел с олимпийским огнем будет курсировать по различным городам Греции, а 31 октября его передадут представителю оргкомитета "Пхенчхан-2018".