В Греции зажгли огонь зимней Олимпиады - 2018

Церемония зажжения огня зимней Олимпиады - 2018, которая пройдет в корейском Пхенчхане, состоялась во вторник в Древней Олимпии (Греция), сообщает Интерфакс.
Церемония, согласно традиции, состоялась в древнем храме, а огонь был зажжен от солнечных лучей. Первым в чреде факелоносцев стал греческий лыжник и биатлонист Апостолос Ангелис.
I’m back #OlympicFlame @PyeongChang2018 #Olympics pic.twitter.com/KEKk9YF4w4— Olympic Flame (@OlympicFlame) 24 октября 2017 г.
На протяжении недели факел с олимпийским огнем будет курсировать по различным городам Греции, а 31 октября его передадут представителю оргкомитета "Пхенчхан-2018".