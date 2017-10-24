Сосо Цинцадзе: «Армения присоединится к Баку - Тбилиси - Карс»

Ректор Дипломатической академии Грузии Сосо Цинцадзе выступил сегодня с неожиданным заявлением. По его словам, «в обозримом будущем Армения присоединится к Баку - Тбилиси - Карс». Во всяком случае так его процитировало ереванское издание «Лрагир».

В самом начале беседы Сосо Цинцазде назвал ожидаемый 30 октября пуск в эксплуатацию железной дороги Баку - Тбилиси - Карс положительным явлением: «Задействование новой железнодорожной линии, естественно, можно расценивать только положительно, но нужно сделать так, чтобы этой железной дорогой пользовались все жители Южного Кавказа. Я понимаю интерес Армении к этому проекту. И надеюсь, что дорога будет использоваться и Арменией, и Азербайджаном, и Грузией. Остальное – дело политиков».

Коснувшись вопроса прорыва блокады Армении, Цинцадзе заявил, что она не способствует благосостоянию Грузии. «Наши интересы требуют, чтобы в регионе никто не страдал и не было противоречий. Но мир, увы, не совершенен. Что касается блокады Армении, я думаю, есть и другие способы смягчить сложности. И главное – урегулирование карабахского конфликта, а также конфликтов в Абхазии и Приднестровье. Эти проблемы висят в воздухе уже десятилетия и еще больше усложняют возможности изыскания обоюдовыгодных решений».

Далее, отвечая на вопрос, сможет ли Армения воспользоваться БТД для грузоперевозок в Турцию, грузинский эксперт заявил, что дорога через Грузию в Турцию не закрыта для Армении. «Поэтому, думаю, Армения должна в максимальной мере использовать эту возможность. Тем более что между нашими странами проблем нет».

- Какова вероятность присоединения Армении к этому проекту (БТК. – Ред.)?

- Политики говорят – никогда не говори «никогда», так что я убежден, что в обозримом будущем Армения сможет присоединиться к этому проекту.