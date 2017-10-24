Транспортный коридор «Север-Юг» - самый реальный международный проект, поэтому Иран его поддерживает, заявил haqqin.az глава пресс-службы Посольства Ирана в Азербайджане Мухаммед Реза Наджафи, подчеркнув, что возможности ускорить реализацию этого маршрута будут обсуждаться на встрече президентов России, Азербайджана и Ирана в Тегеране в ноябре этого года.

В настоящее время, сообщил иранский дипломат, между правительствами двух стран идут переговоры о выделении Азербайджаном Ирану кредита в размере 500 млн евро, а президент Роухани дал поручение всем соответствующим структурам ускорить работы, связанные с проектом.

Вместе с тем Иран не отвергает и проект строительства железной дороги Иран - Армения, которая, по мнению армянской стороны, должна стать альтернативой пути «Север-Юг». Однако Наджафи считает, что для Тегерана сегодня приоритетом является прокладка.

Сотрудник иранского посольство особо отметил, что реализация таких международных железнодорожных маршрутов, как Баку – Тбилиси – Карс и «Север-Юг», превратит Азербайджан в главный транспортный коридор в регионе.

В то же время Армения предпринимает отчаянные попытки все же навязать Ирану невыгодный для него маршрут ирано-армянской дороги. Однако целесообразность этого пути, на реализацию которого обойдется крайне дорого, вызывает немало сомнений. Если ирано-азербайджанский проект на сегодняшний день оценивается в 400 млн долларов, то на «армянский вариант» потребуется никак не меньше 3 млрд. Более того, по срокам строительство железнодорожной магистрали Казвин - Астара займет вчетверо меньше времени, чем прокладка дороги Иран-Армения, поскольку армянский проект предусматривает сооружение дороги в горной местности, для чего потребуется строительство 60 тоннелей и 64 мостов.

Конкурентоспособность же ирано-армянской железной дороги будет низкой, поскольку ее армянский участок сможет доставлять иранские грузы через территорию Грузии к Черному морю (к портам Поти и Батуми), а вот в Россию они так или иначе должны проследовать через Азербайджан.

Как сказал ныне бывший глава «российских железных дорог» Владимир

Якунин: «Это как прорубить в стене окно в никуда… в стену соседнего дома».

Учитывая то, что в конце 2017 года планируется полноценное введение в эксплуатацию готовой магистрали Баку-Тбилиси-Карс, которая также является составным элементом «Шелкового пути», «армянский» проект полностью утрачивает смысл с точки зрения экономической целесообразности. Это обстоятельство перечеркивает надежду армянского правительства на прорыв железнодорожной блокады.