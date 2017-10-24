Причина побега заключенных в Баку: коррупция в Пенитенциарной службе

Дерзкий побег двух заключенных из арестантского поезда, следовавшего из Ленкорани в Баку, вызвал широкий общественный резонанс. Накануне криминальные авторитеты Али Агами и известный по прозвищу "Годжа" Этибар Мамедов, которые до этого несколько раз были этапированы поездом из Баку в Ленкорань, успели во время своих "вояжей" изучить обстановку в арестантском вагоне в целях осуществления планировавшегося ими побега.

Haqqin.az удалось выяснить подробности дерзкого побега преступников. Заключенным удалось его совершить благодаря сложившейся в Пенитенциарной службе коррупции.

В поезде, на котором этапируют заключенных, всего два купе с окнами.

Одно купе для двух конвоиров, а второе - для сопровождающего поезд.

Состоятельные заключенные часто платят взятки конвоирам и получают разрешение перейти в купе, где есть окна. Обычно за эту привиллегию заключенные платят от 20 до 40 манатов. Криминальные авторитеты заплатили конвоирам и перебрались в купе с окном. Как правило, двери в купе не закрывают, однако заключенные настояли на том, чтобы накануне побега те закрыли. Конвоиры за взятку сделали им такую поблажку вняв жалобам заключенных на мешающий им заснуть доносившийся снаружи шум.

Оказавшись за закрытыми дверями, заключенные выломали решетки на окнах и в 6 часов утра бежали из вагона. Об исчезновении заключенных стало известно лишь в 10 часов утра, когда поезд уже прибыл в Баку.