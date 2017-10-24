Азербайджан резко увеличил импорт продовольствия

Импорт продовольственных товаров в Азербайджан увеличился в годовом исчислении на 2,3% в январе - сентябре текущего года и составил 971,8 млн долларов США, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета.

За отчетный период импорт мяса вырос на 91,57% и составил 46,552 млн долларов, молока – на 69,02%, до 9,720 млн долларов, сливочного и других сортов масла животного происхождения – на 27,65%, до 49,065 млн долларов, чая – на 29,89%, до 39,236 млн долларов, а фруктов и овощей – на 0,22%, до 91,465 млн долларов.

За этот же период импорт пшеницы сократился на 34,57%, до 136,361 млн долларов, сахара – на 5,96%, до 124,467 млн долларов.

В количественном выражении импорт мяса увеличился на 50 - 55%, молока – на 55,7%, чая - на 10,79%.

Доля импортируемых продовольственных товаров повысилась до 15,73% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года - 15,31%.