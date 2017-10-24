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Мехрибан Алиева подарила квартиру певице Кенюль Хасиевой

 

По поручению первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева предоставил квартиру народной артистке Азербайджана Кенюль Хасиевой, сообщает Trend.

По словам Кенюль Хасиевой, предоставленная ей квартира находится на проспекте Гейдара Алиева, недалеко от Центра Гейдара Алиева.

Народная артистка добавила, что это трехкомнатная квартира площадью 110 квадратных метров.

«Квартира полностью отремонтирована, обставлена мебелью и бытовой техникой. Больше всего мне доставило радость то, что квартира находится на проспекте, носящем имя великого лидера, и близко к Центру, также носящему имя общенационального лидера Гейдара Алиева», - сказала она.

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