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Вторая банда в масках в Азербайджане фото; видео

 

19 октября в Управление полиции Гаджикабульского района поступила информация о том, что группа вооруженных преступников в масках совершила налет на частный дом Гызгаид Велиевой, сообщает телеканал ARB TV.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками районной полиции, были задержаны подозреваемые в совершении разбоя – жители района Юсиф Аббасов и Шамхал Ширинов.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Ю.Аббасов и Ш.Ширинов, войдя в преступный сговор, решили ограбить дом Г.Велиевой. Во время ограбления внук Велиевой сорвал маску с Ю.Аббасова, после чего преступники в испуге покинули дом. 

По факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Сотрудники полиции выясняют также причастность задержанных к другим аналогичным преступлениям.

Отметим, что это уже второе громкое разбойное нападение в Азербайджане за последнюю неделю. Ранее сообщалось о группе преступников, ворвавшихся также в частный дом в поселке Новханы и совершившей убийство иранского студента Мохтати Самана Немата. По горячим следам полиция задержала тогда пятерых человек.

 

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