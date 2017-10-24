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В Баку ночной "Гей-парад" видео

Автор: Отдел информации 

Накануне в Баку произошло неожиданное и неанонсированное сенсационное событие – ночной гей-парад. Это событие вызвало пристальное внимание общественности в свете задержания представителей секс-меньшинств, занимавшихся проституцией. Эти задержания вызвали протесты со стороны международного движения ЛГБТ.

Со вчерашнего же дня в социальных сетях активно распространяется видео, демонстрирующее, как в центре Баку спокойно расхаживают несколько десятков представителей секс-меньшинств. Видеоролик под названием «Гей-парад в Баку» уже просмотрели более 16 тысяч пользователей интернета.

Мужчины в красных платьях и вызывающе взлохмаченных париках выходят из какого-то заведения и направляются в сторону «Торговой». Большинство из них - иностранцы. Из увиденного можно сделать однозначный вывод, что в Баку негласно прошел ночной гей-парад.

Один из иностранцев, в ярком одеяниии и с огромным бантом на голове, подходит к фотографирующим их молодым парням и пытается заговорить с ними. Видео сопровождается нецензурной бранью.

Напомним, что ранее полиция задержала в Баку свыше 80 представителей секс-меньшинств. В МВД заявили, что все они были задержаны за занятие проституцией и другие правонарушения. Во время медицинского освидетельствования у многих геев были выявлены ВИЧ и другие венерические заболевания.

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