Барселона оспорит решения Мадрида в суде

Правительство Каталонии намерено оспорить решение испанских властей о применении 155-й статьи Конституции страны в Конституционном и Верховном судах, заявил официальный представитель Женералитета Жорди Турул, передает РИА Новости.

Правительство Каталонии приняло решение поднять вопрос о конфликте компетенций в Конституционном суде, прежде чем тот будет представлен в Консультативный совет. Кроме того, будет подана апелляция в КС по вопросу по существу. Еще же мы представим два исковых заявления в Верховный суд, чтобы он признал недействительным постановление Совета министров", — заявил Турул на пресс-конференции по итогам заседания каталонского правительства.

Между тем он не смог ответить на вопрос, выступит ли глава Женералитета Карлес Пучдемон в испанском сенате. Напомним: Пучдемону было предложено выступить в сенате в четверг или пятницу, однако именно на четверг ранее назначено было заседание парламента Каталонии.

Правительство Испании на экстренном заседании 21 октября решило применить 155-ю статью Конституции королевства для разрешения "каталонского кризиса". Кабинет министров страны предложил отстранить от должностей членов каталонского правительства (Женералитета) и в течение шести месяцев объявить о проведении досрочных выборов в региональный парламент.