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Турция начинает операцию в курдском регионе Сирии

 

Операция ВС Турции в сирийском Идлибе близка к завершению, следующей их целью может стать курдский регион Африн на севере Сирии. Об этом, как сообщил телеканал Haber Turk, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил сегодня во время выступления на заседании правящей в стране Партии справедливости и развития.

"Операция в Идлибе, по сути, завершилась. Нашей следующей целью является Африн. Что мы раньше говорили? Что мы можем в одну из ночей внезапно войти и нанести удар!" - сказал Эрдоган.

Генштаб ВС Турции объявил о начале операции в Идлибе 9 октября. По данным газеты Milliyet, Анкара работает над размещением трех стационарных баз и более 40 наблюдательных пунктов, среди которых около 30 будут мобильными. ВС республики также собираются взять под свой контроль трассу Рейханлы - Африн - Телль-Рифъат.

В начале октября Эрдоган заявил, что ВС Турции продолжат действовать в Сирии после завершения операции по установлению безопасности в зоне деэскалации в Идлибе. Ранее официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын в эфире телеканала TRT сказал, что Турция готова в случае необходимости провести операцию против курдских отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) в районе Африн на севере Сирии.

Уже на протяжении нескольких месяцев Анкара перебрасывает на свою границу с арабской республикой военную технику, в том числе гаубицы и танки. В конце июня газета Turkiye сообщила, что ВС Турции завершили подготовку к наземной операции в районе Африн. Возможность ее проведения не исключил и бывший министр обороны Фикри Ышык, который сейчас занимает пост вице-премьера.

Напомним: Анкара считает СНС, равно как и партию "Демократический союз", сирийским ответвлением террористической организации ПКК.

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