ОПЕК обсуждает сроки продления сделки

Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) ведет переговоры о продлении сделки по сокращению добычи до конца 2018 года, передает ТАСС.
Одновременно с этим организация приступила к разработке стратегии выхода из соглашения.
По информации, стратегия разрабатывается с целью успокоить инвесторов, заверив их, что ОПЕК не наводнит рынок нефтью после завершения сделки. Также отмечается, что на встрече в Вене 30 ноября страны ОПЕК могут одобрить проект плана, в окончательной редакции представив его в 2018 году.