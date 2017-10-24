Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией, возглавляемой заместителем министра обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран, руководителем иранской части совместной рабочей группы по двусторонним военным связям и военно-техническому сотрудничеству генерал-майором Ходжатуллахом Горейши, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

З.Гасанов поздравил гостей в связи с началом в Баку работы совместной рабочей группы по военным связям и военно-техническому сотрудничеству, подчеркнув, что это событие сыграет важную роль в дальнейшем развитии двусторонних отношений в сфере обороны и безопасности.

Министр обороны уведомил членов делегации о том, что Нагорный Карабах и прилегающие к нему районы на протяжении многих лет находятся под оккупацией Армении, в результате чего более одного миллиона человек стали вынужденными переселенцами.

В свою очередь генерал-майор Х.Горейши отметил значимость взаимных визитов военных специалистов для дела развития азербайджано-иранских отношений. Коснувшись же конкретно военно-политической ситуации на Южном Кавказе, и в том числе нагорно-карабахской проблемы, гость подчеркнул важность мирного урегулирования конфликта, указав, что Иран неизменно выступает в поддержку территориальной целостности Азербайджана.