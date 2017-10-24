Подписаться на уведомления
 

В Китае стюардесса выпала из самолета

 

Стюардесса китайской авиакомпании China Eastern выпала из лайнера при попытке закрыть дверь, сообщает South China Morning Post со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел в аэропорту города Шэньчжэнь 23 октября. Бортпроводницу, упавшую с высоты трех метров, заметили работники техслужб, которые завершали подготовку самолета к вылету. Девушка была доставлена в больницу, где у нее диагностировали переломы и ушибы.

Как подчеркивает издание, стюардесса пыталась закрыть дверь с нарушением правил, в соответствии с которыми при этом должны присутствовать два члена экипажа.

1028 просмотров


Старости
ЕС не подпишет соглашение с Арменией
ЕС не подпишет соглашение с Арменией Трудности перевода
Наша погода
Сегодня 17° / 14°
25 Окт 20° / 14°
26 Окт 20° / 12°
27 Окт 16° / 12°

Наши деньги
1 USD   =   1.7001 AZN
1 EUR   =   1.9997 AZN
1 RUB   =   0.0296 AZN

Новостная лента

Нигерийские пираты атаковали немецкое судно
Таджикские композиторы посоревнуются за лучшую песню о Рахмоне
Бакинская Епархия о демонстрации скандального фильма «Матильда» в Баку эксклюзив
Баку - Тбилиси - Карс в ожидании первого грузового поезда
Серж Саргсян: «Или ведем переговоры, или стреляем»
Bakcell спонсировала международную конференцию в Баку
Путин о решении кипрской проблемы
Бельгийская полиция открыла огонь по подозрительному фургону
Соратников Саакашвили продолжают выдворять из Украины
Боевики ИГИЛ тысячами бегут из Сирии
Новый большой снос на Советской
В Китае стюардесса выпала из самолета
Лоту Гули на свободе заявили haqqin.az в Минюсте
Саудовская Аравия перейдет к умеренному исламу
Азербайджан и Иран обсудили военное сотрудничество
ОПЕК обсуждает сроки продления сделки
Турция начинает операцию в курдском регионе Сирии
Барселона оспорит решения Мадрида в суде
В Баку ночной "Гей-парад" видео
Вторая банда в масках в Азербайджане фото; видео
Сын подал в суд на своего отца-чиновника: «Отдай мне виллы!»
Избран председатель нового Бундестага
Медведев в Ереване
Мексиканские депутаты в Карабахе: МИД начинает расследование
Саакашвили грозит экстрадиция
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться