Новый большой снос на Советской

В связи с выполнением Генерального плана Баку Исполнительная власть Ясамальского района продолжает работы по сносу домов и переселению жителей бывшей улицы Советской, сообщили журналистам в ИВ названного района.

Согласно информации, на бывшей Советской были проведены замеры по 9814 адресам и уже достигнута договоренность с владельцами 4 300 жилых и нежилых помещений на территории площадью более 26 гектаров, срок эксплуатации которых истек. Проведена документация, владельцы объектов недвижимости обеспечены соответствующими документами, им выплачены компенсации.

В то же время снесены 4 300 объектов недвижимости. Согласно распоряжению президента Ильхама Алиева, с целью продолжения работ по скупке непригодных к эксплуатации домов на территории бывшей Советской поручено выкупить к 2018 году дома в кварталах, примыкающих к верхней части комплекса Тезепир (между проспектом Наримана Нариманова и улицей Исмаил бека Куткашенлы), и полностью очистить эту территорию.

Исполнительная власть Ясамальского района провела предварительное исследование, в ходе которого было установлено, что между улицами Набат ханум Ашурбековой (бывшая улица Мустафы Субхи), Сулеймана Тагизаде, Абдуллы Шаига и Чингиза Мустафаева имеются 1130, а около проспекта Наримана Нариманова, улиц Исмаил бека Куткашенлы и Мирзаги Алиева – 880 жилых и нежилых объектов, т.е. в общей сложности 2010 объектов.

Как сообщили в ИВ района, в течение девяти месяцев 2017 года велась активная работа по борьбе с незаконными постройками.