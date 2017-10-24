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Боевики ИГИЛ тысячами бегут из Сирии

 

С территорий, контролируемых самопровозглашенным «Исламским государством», выехали примерно 5,4 тысячи человек,  отправившись в страны их прежнего проживания. Об этом сообщается в исследовании американского аналитического центра Soufan Center, пишет «Лента.ру».

По данным экспертов, за прошедшие два года 33 государства заявили о возвращении на свою родину граждан, воевавших на территории Сирии и Ирака. Больше всего людей уехало из стран Центральной Азии (более пяти тысяч) и ЕС (около пяти тысяч). При этом в страны Средней Азии вернулись лишь около пятисот человек, тогда как Европа держит рекорд по числу «возвращенцев» — 1200. В Россию их вернулось до четырехсот.

Ранее, 24 октября, министерство обороны России отчиталось, что под контролем у террористов в Сирии осталось лишь пять процентов территории страны.

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