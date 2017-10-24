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Соратников Саакашвили продолжают выдворять из Украины

 

Миграционная служба Украины объявила о выдворении 20 соратников лидера "Руха новых сил" Михаила Саакашвили, которые получили в Украине вид на жительство, передает ТАСС.

Как заявил журналистам генпрокурор Юрий Луценко, речь идет о тех, кто незаконно получил право на проживание в Украине в то время, когда Саакашвили возглавлял Одесскую область.

"Он опирается на узкий круг экстремистов украинского и грузинского происхождения, - утверждал Луценко. - У меня в руках представления, которые он заставлял писать своих подчиненных - Одесский областной коммунальный центр учреждений культуры и искусства, который обращался в учреждения государственной миграционной службы области с просьбой о предоставлении вида на жительство грузинам для проведения культурной деятельности".

При этом, по словам генпрокурора, на самом деле часть этих грузин вместо занятия культурной деятельностью стали водителями, охранниками и помощниками Саакашвили. Другие были устроены на "специфические должности в Одесской таможне".

Как отметил Луценко, представление на получение вида на жительство в Украине в государственную миграционную службу в Одесской области подписывали руководитель аппарата Одесской областной администрации и экс-руководитель Одесской таможни Юлия Марушевская.

"Таким образом эти 20 человек не имеют оснований для дальнейшего пребывания в Украине и будут выдворены, что и осуществляется сейчас силами Государственной миграционной службы", - заявил Луценко.

Напомним, что 22 октября троих ближайших соратников Саакашвили уже депортировали в Грузию.

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