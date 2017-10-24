Бельгийская полиция открыла огонь по подозрительному фургону

Полиция открыла огонь по подозрительному фургону на юге Бельгии, в результате чего один человек был госпитализован. Об этом во вторник сообщил телеканал RTBF.

По его информации, патруль попытался задержать фургон с поддельными номерами, который начал уходить от полицейского экипажа. Когда дорогу фургону преградил другой полицейский наряд, нарушители попытались протаранить полицейскую машину. После этого стражи порядка открыли по водителю огонь на поражение.

С тремя огнестрельными ранениями тот был помещен в местную больницу, а его пассажир водворен в полицейский участок. Оба эти человека имеют криминальное прошлое.