Путин о решении кипрской проблемы

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва выступает за справедливое решение кипрской проблемы, передает РИА Новости.

Об этом российский лидер сказал перед встречей с президентом Кипра Никосом Анастасиадисом.

«Сегодня наши отношения развиваются весьма позитивно. Уверен, мы поговорим по всему комплексу наших отношений, конечно, и по международной составляющей, по внутреннему урегулированию кипрской проблемы. Вы знаете, что Россия всегда выступала за справедливое урегулирование», — заявил Путин.

В свою очередь Анастасиадис отметил, что на встрече речь также пойдет об отношениях между Европейским Союзом и Россией, о региональных проблемах и двустороннем сотрудничестве.