Bakcell спонсировала международную конференцию в Баку

При спонсорской поддержке компании Bakcell в Баку прошла первая международная конференция, посвященная цифровому торговому хабу Азербайджана.

При спонсорской поддержке компании Bakcell – первого оператора мобильной связи и ведущего провайдера мобильного интернета Азербайджана в Баку прошла первая международная конференция «Цифровой торговый хаб Азербайджана – перспективы развития». Организатором данного мероприятия выступил Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

На конференции были представлены доклады об общей концепции развития цифровых торговых хабов, о сотрудничестве в данной области, а также применении и взаимном признании электронных подписей. Докладчики также выступили с презентациями о новых возможностях для упрощения экспортных процедур, выдаче электронных подписей нерезидентам, регистрации и управлении компаниями в режиме онлайн, были представлены новые решения в сфере электронного банкинга.

В работе конференции приняли участие представители Европейского Союза, Всемирного банка, ПРООН и других международных организаций, представители бизнеса из Великобритании, России, Эстонии, США, Польши, Швейцарии и других стран, а также государственных структур и общественных организаций Азербайджана.

Следует отметить, что в рамках конференции были подписаны меморандумы о сотрудничестве между Центром анализа экономических реформ и коммуникаций и престижными организациями различных стран.