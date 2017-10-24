Серж Саргсян: «Или ведем переговоры, или стреляем»

Решать карабахскую проблему военным путем на данном этапе Армения не намерена, такой цели у нее нет. Об этом президент Армении Серж Саргсян заявил на заседании, посвященном старту новой учебной программы в Национальном исследовательском университете обороны минобороны Армении, сообщает пресс-служба президента Армении.

Саргсян сказал, что мирное урегулирование проблемы должно, наряду с другими условиями, исключить любую военную угрозу для населения оккупированного Арменией Нагорного Карабаха.

"У этого конфликта действительно нет военного решения. Поэтому стрелять одной рукой, а другой вести переговоры, чтобы его решить – невозможно. Мы или ведем переговоры, или стреляем. Мы готовы к обоим вариантам", — подчеркнул С.Саргсян.

По его словам, переговоры должны проходить в атмосфере взаимного доверия, сформированного неприменением оружия.