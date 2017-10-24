Баку - Тбилиси - Карс в ожидании первого грузового поезда

Первый грузовой поезд, который пройдет по железной дороге Баку - Тбилиси - Карс (БТК), отправлен из Казахстана, говорится в сообщении компании ADY Express ("дочка" ЗАО "Азербайджанские железные дороги"), передает Тренд.
Первый поезд, составленный из 82 контейнеров, отправлен со станции Костанай в Казахстане. Конечным пунктом назначения поезда станет турецкий Мерсин.
Открытие железной дороги Баку - Тбилиси - Карс состоится 30 октября в Баку.
Железная дорога БТК строилась на основе азербайджано-грузино-турецкого межгосударственного соглашения. Максимальный объем грузоперевозок по данному коридору прогнозируется на уровне 17 миллионов тонн в год. На начальном этапе этот показатель будет находиться на уровне 6,5 миллиона тонн при объеме пассажироперевозок в 1 миллион.