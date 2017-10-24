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Бакинская Епархия о демонстрации скандального фильма «Матильда» в Баку эксклюзив

Автор: Записал Джейхун Наджафов, собкор 

Смотреть или не смотреть фильм «Матильда» - личный выбор каждого человека. Глупо запрещать демонстрацию художественного фильма, тем более являющегося в основном вымыслом автора и весьма далекого от реальной истории, считает глава пресс-службы Бакинской и Прикаспийской епархии Русской православной церкви (РПЦ) отец Константин.

фрагмент из х/ф "Матильда"

Комментируя haqqin.az состоявшийся в бакинском CinemaPlus показ скандального российского фильма «Матильда», отец Константин справедливо отметил, что в подобных случаях запрет дает обратный эффект и еще больше подогревает интерес к фильму.

«Авторы фильма сняли историю, мало напоминающую действительные события, связанные с российским императором Николаем Вторым. Идти или нет на это фильм, дело принципов каждого человека, но мы, тем не менее, не рекомендуем нашим прихожанам посещать демонстрацию «Матильды».

Царская семья  была причислена к лику святых мучеников в 1938 году Сербской православной церковью, в 1981 году - Русской зарубежной церковью, а в 2000 году канонизирована РПЦ.   

Фильм рассказывает историю романтических взаимоотношений наследника российского престола Николая Романова и балерины императорского театра Матильды Кшесинской с момента знакомства 22-летнего цесаревича и 18-летней танцовщицы в 1890 году и до момента коронации Николая с супругой Александрой Фёдоровной в 1896 году.

В день всемирной премьеры 26 октября этот фильм наряду со столицами других стран выйдет на экраны других кинотеатров Баку.

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