Таджикские композиторы посоревнуются за лучшую песню о Рахмоне

В Таджикистане объявлен конкурс на лучшие песню и музыкальное произведение, посвященные 25-летию XVI сессии Верховного Совета республики, положившей начало правлению Эмомали Рахмона, сообщает информагентство Фергана со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры Таджикистана.
Конкурс называется «Навои вахдат» («Мелодия единства»). Его инициировали общественное движение «Национальное согласие и возрождение Таджикистана», Минкультуры и Союз композиторов республики, которые надеются таким образом «выявить новых молодых талантливых композиторов».
Целью конкурса значится «пропаганда достижений государственной независимости, национального согласия, территориальной целостности Таджикистана, вклада Лидера нации в строительство и укрепление новой таджикской государственности, чувства гордости за любимую Родину и богатое наследие предков». До какого срока будут принимать работы, в сообщении не указано.