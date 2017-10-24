Нигерийские пираты атаковали немецкое судно

Группа пиратов атаковала немецкое грузовое судно и похитила шесть членов экипажа, включая капитана, у берегов Нигерии, сообщается в пресс-релизе компании по обеспечению безопасности в море Sea Guardian.

"Контейнеровоз DEMETER подвергся атаке пиратов примерно в 6.00 по времени UTC (9.00 мск) 21 октября, находясь… к югу от порта Порта-Харкорт в заливе Биафра", — говорится в пресс-релизе. Отмечается, что судно шло из города Малабо (Экваториальная Гвинея) в Монровию (Либерия).

По информации Sea Guardian, восемь пиратов на быстроходной лодке атаковали судно, их национальная принадлежность неизвестна.

Как сообщает агентство Рейтер, среди взятых в заложники членов экипажа судна компании Peter Doehle Schiffahrts KG четыре филиппинца, а также граждане Украины и Венгрии. Остальные 12 членов команды находятся в безопасности.

Представитель компании подтвердил информацию о похищении, отметив, что пираты пока не выходили на связь.