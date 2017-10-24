Серж Саргсян: « Я с нетерпением жду нашей встречи с Ильхамом Алиевым»

«Искренне, для меня сложилась очень странная ситуация, когда после переговоров в Женеве азербайджанская сторона с некой особой озлобленностью пыталась подчеркнуть, будто я нарушил какие-то там договоренности. Честно, это странно, и я очень жду нашей следующей встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, чтобы спросить моего коллегу, что же именно вызвало его гнев», – заявил сегодня президент Армении Серж Саргсян, выступая с лекцией в Университете оборонно-безопасностных исследований.

Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства.

«Более того, выступают люди, которые вовсе не должны были быть в курсе нашей беседы, поскольку мы беседовали наедине, и если уж мы договорились никому ничего не говорить, то как тогда его помощники или советники и прочие оказались знакомы с темой? Заверяю вас, я и полслова из нашей беседы нигде не произносил», – выразил свое недоумение С.Саргсян.

Армянский президент процитировал свои же слова на встрече с армянской общиной Швейцарии и задался вопросом: «Разве есть во всем сказанном тогда нечто новое? Я повторил то, что говорю вот уже 25 лет, о чем говорим 25 лет...»