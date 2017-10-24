Анкара потребовала у Греции выдать турецких беглецов

Греция не должна стать пристанищем для 995 граждан Турции, обвиняемых в причастности к попытке госпереворота в июле прошлого года и попросивших там политическое убежище, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во вторник, передает РИА Новости.

"После 15 июля 2016 года в Греции попросили убежище 995 человек. Мы не хотели бы, чтобы Греция стала пристанищем для членов FETО", — сказал в Анкаре Чавушоглу на совместной пресс-конференции с его греческим коллегой Никосом Котзиасом.

Котзиас находится в Турции с рабочим визитом.