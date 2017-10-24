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Ильхам Алиев выделил деньги на водоснабжение Ленкорани

 

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации города Ленкорань.

Согласно распоряжению, из средств, предусмотренных в указе Президента «О применении закона «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год» от 27 декабря 2016 года, ОАО «Азерсу» будет выделено 2,1 миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в распоряжении.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из распоряжения.

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