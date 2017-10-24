Британская писательница зарезала парня из-за книги

Джемма Лилли, обвиняемая в убийстве 18-летнего парня, заявила, что сделала это из-за книги, которую она собиралась посвятить серийным убийцам. 26-летняя женщина вместе со своей соседкой предстала перед Верховным судом в Перте, Австралия, сообщает Independent.

По версии следствия, в июне 2016 года две женщины заманили Аарона Паджича, который страдал синдромом Аспергера, в их дом, после чего нанесли ему несколько ножевых ранений, спрятав мертвое тело в саду. Джемма рассказала, что таким образом она исследовала способы пыток, знание которых было ей необходимо для написания новой книги. Женщина отрицает, что планировала убийство заранее, несмотря на то, что в её записной книжке был найден адрес ее жертвы.

Джемма также рассказала суду о вымышленной книге под названием Play Zone, которую она будто бы первоначально писала как компьютерную игру в возрасте 16 лет. По её словам, главного героя сочинения звали SOS, и он был приверженцем "стиля улыбок".