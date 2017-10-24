Хакеры атаковали российские СМИ

Агентство «Интерфакс» и петербургское издание «Фонтанка» объявили о хакерской атаке на их серверы.

«Хакерская атака на наш сервер. У нас серьезные технические проблемы, возможно, сайт будет недоступен несколько часов», — говорится в сообщении «Фонтанки» в ее Telegram-канале.

В «Интерфаксе» заявили, что вирусная атака парализовала работу сайта, а также систему СПАРК — информационную базу, объединяющую данные компаний и бизнесменов, передает Rambler News Service (RNS).

Как заявили RNS в компании Group-IB, специализирующейся на информационной безопасности, оба СМИ были атакованы вирусом-шифровальщиком. Сотрудники агентства говорят, что экран компьютеров блокируются примерно так же, как это было, когда объекты по всему миру атаковал шифровальщик Petya.