Жительница Шемахинского района, 67-летняя Гюрейш Мамедова - автолюбитель с сорокалетним стажем, говорится в репортаже телеканала ARB.

Г.Мамедова вот уже много лет занимается преподавательской деятельностью, справляется с работой, непосильной даже для мужчин.

Несмотря на то, что родители были против вождения дочерью автомобиля, расстояние, которое приходилось Г.Мамедовой преодолевать, добираясь до места работы, принудило их купить дочери первый в ее жизни ВАЗ 21-01.

Впоследствии были у нее и ВАЗ 21 011, и ВАЗ 2106, и ВАЗ 2107.

Г.Мамедова довольна своим теперешним авто – «Нивой».

Даже дом, в котором проживает наша героиня вместе со своими внуками и правнуками, построила она сама. Но больше всего радости ей, конечно же, приносит вождение автомобиля.