Саакашвили попросил киевлян защитить его от Порошенко

Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области и лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили попросил киевлян защитить его от президента Украины Петра Порошенко, передает ТАСС.

"Порошенко хочет экстрадировать меня. Я хочу просить защиту у киевлян и порядочных граждан. Я буду вас защищать, но давайте, защищайте меня", - сказал он в эфире телеканала NewsOne.

"Я у них застрял в горле, они хотят меня экстрадировать.... Власть, которую мы все привели в результате "майдана", хочет меня экстрадировать по делу, которое завели после окончания "майдана" в отместку за то, что я участвовал в "майдане". Я прошу защиты у народа Украины!" - сказал он.

Лидер "Руха новых сил" также заявил во вторник, что принял решение "переместиться" в палаточный городок протестующих у здания республиканского парламента.