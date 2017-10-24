Путин отменит службу по призыву в России

В России со временем будет отменена военная служба по призыву, заявил президент Владимир Путин. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы должны иметь в виду, что мы постепенно уходим вообще от службы по призыву», — сказал глава государства, общаясь с членами национальной сборной WorldSkills Russia, которые поинтересовались, можно ли предоставить право на альтернативную службу для нового поколения чемпионов.

Также президент России напомнил о создании в стране научных рот. «А сейчас будем делать, условно говоря, технопарк для молодых специалистов, которые закончили высшие учебные заведения и могут проходить не альтернативную, а настоящую воинскую службу по призыву, но используя свои лучшие знания и навыки», — добавил Путин.